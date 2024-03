Hχητικά ντοκουμέντα λίγα λεπτά πριν αλλά και αμέσως μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key, στην Βαλτιμόρη την Τρίτη (26/3) έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρώτο τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση, όταν οι αξιωματούχοι διέκοψαν την κυκλοφορία και στις δύο πλευρές της γέφυρας λίγο πριν καταρρεύσει.

Το φορτηγό πλοίο είχε εκδώσει σήμα συναγερμού πριν συγκρουστεί με τη γέφυρα της Βαλτιμόρης το πρωί της Τρίτης.

Μετά την κλήση, οι αστυνομικοί έδρασαν γρήγορα, κλείνοντας τη βόρεια και τη νότια πλευρά της γέφυρας.

Στο ηχητικό, ένας αξιωματούχος δίνει οδηγίες: «Σταματήστε την κίνηση στη γέφυρα Key… Πλησιάζει ένα πλοίο που μόλις έχασε τον έλεγχο, οπότε μέχρι να το θέσουμε υπό έλεγχο, πρέπει να σταματήσουμε όλη την κυκλοφορία».

«Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κανείς στη γέφυρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πλήρωμα εκεί..».

Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ακούγεται μια φωνή που λέει: «Όλη η γέφυρα μόλις κατέρρευσε. Ξεκινήστε, ξεκινήστε όποιος… όλοι. Όλη η γέφυρα μόλις κατέρρευσε».

Ακούστε τα ηχητικά ντοκουμέντα:

Radio traffic of the moments before the Francis Scott Key Bridge collapsed.

Police stopped traffic and tried to clear the bridge.

The ship issued a mayday and alerted authorities that it had lost power as it was approaching the bridge.#Baltimore #baltimorebridge… pic.twitter.com/4dyMU9BI8j

— Expose Democrat Lies (@ExposeDemLies) March 27, 2024