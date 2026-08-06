Ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν ένας μασκοφόρος άνδρας επιτέθηκε με σφυρί και κατέστρεψε άγαλμα της Παναγίας έξω από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Αγίας Ρίτας, στην περιοχή Ντατς Κιλς στο Κουίνς.

Η βλάσφημη επίθεση, που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινότητα και τις εκκλησιαστικές αρχές, καθώς πρόκειται για την τρίτη παρόμοια επίθεση που καταγράφεται στον ίδιο ναό εντός της χρονιάς.

Καρέ-καρέ η επίθεση του μασκοφόρου

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Επισκοπή του Μπρούκλιν, ο δράστης εμφανίζεται να φορά μάσκα, να πηδά τον προστατευτικό φράχτη και να εισέρχεται στην αυλή του ναού.

Στη συνέχεια, κρατώντας ένα σφυρί, χτυπά με μανία το άγαλμα της Παναγίας και το ρίχνει στον τοίχο με μεγάλη δύναμη. Από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα το κεφάλι του αγάλματος αποκόπηκε, ενώ ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Ερευνάται ως έγκλημα μίσους

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ειδική Μονάδα Δράσης κατά των Εγκλημάτων Μίσους της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), η οποία συλλέγει στοιχεία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος ναός έχει βρεθεί στο στόχαστρο βανδάλων συνολικά τέσσερις φορές τα τελευταία χρόνια, με την τοπική ενορία να ζητά την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας.