Πορθμείο ναυάγησε στα Βανουάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 30 και πλέον, έκανε γνωστό σήμερα η κυβέρνηση του αρχιπελάγους του νότιου Ειρηνικού, ενώ στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνδράμει αεροσκάφος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Το MV Matui βυθίστηκε ενώ εκτελούσε δρομολόγιο που θα συνέδεε τα νησιά Εσπίριτου Σάντου και Έμπε. Στο φέρι επέβαιναν πάνω από 40 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Σε ανακοίνωσή τους, οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού των Βανουάτου, του Τζόταμ Νάπατ, ανέφεραν ότι ανασύρθηκε από τη θάλασσα το πτώμα θύματος και 15 άνθρωποι διασώθηκαν. Ωστόσο «πάνω από 30 άνθρωποι φέρονται να αγνοούνται» ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ναυάγιο φέρεται να οφειλόταν «σε σφοδρούς ανέμους», στο γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη «προειδοποιήσεις» της μετεωρολογικής υπηρεσίας στους ναυτικούς, και «πιθανόν σε αμέλεια», ενδεχόμενη «υπερφόρτωση» του πλοίου, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νάπατ, που διευκρίνισαν ότι διενεργείται έρευνα.

Το κέντρο επιχειρήσεων επιτήρησης και διάσωσης (COSS) της Νέας Καληδονίας ανέφερε ότι συμμετέχει στις έρευνες. Αεροσκάφος τύπου Falcon 200 των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο σταθμεύει στην υπεράκτια γαλλική κτήση, αναπτύχθηκε σήμερα για να συμμετάσχει «στις έρευνες και τον συντονισμό πλοίων» των Βανουάτου «που είναι παρόντα» στη θαλάσσια περιοχή όπου ναυάγησε το φέρι, ανέφερε η ύπατη αρμοστεία της Νέας Καληδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή «επιδεινώθηκαν» καθώς πνέουν «άνεμοι 20 κόμβων» (σ.σ. 37 χιλιομέτρων ανά ώρα) και επικρατεί «θαλασσοταραχή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.