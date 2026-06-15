Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNBC, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με το Ιράν θα ενσωματώνει έναν μηχανισμό επαλήθευσης δύο σταδίων.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η Ουάσιγκτον προσδοκά τη μόνιμη και μακροπρόθεσμη διατήρηση των Στενών του Ορμούζ ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, χωρίς την επιβολή κάποιου τέλους διέλευσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παραδέχτηκε ότι απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες και ανοιχτά ζητήματα που απαιτείται να διευθετηθούν κατά τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η Ουάσιγκτον θα διαπιστώσει στην πορεία των διαπραγματεύσεων τα ακριβή σημεία στα οποία η ιρανική πλευρά έχει τη διάθεση να κάνει υποχωρήσεις.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις διαδικασίες της συμφωνίας, ο Τζέι Ντι Βανς ανέφερε πως η τελετή υπογραφής είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Η αμερικανική πλευρά αναμένει ότι το Ιράν θα εκπροσωπηθεί από ένα ευρύ φάσμα αξιωματούχων, στους οποίους θα περιλαμβάνονται ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Ουάσιγκτον ευελπιστεί να δώσει στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο κείμενο της συμφωνίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, ενώ ο Βανς εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν κύκλοι και εντός του Ισραήλ που αντικρίζουν θετικά αυτή τη συμφωνία.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον ρόλο της συγκεκριμένης χώρας στις περιφερειακές εξελίξεις, τόνισε με έμφαση πως «το Ισραήλ θα έχει ασφαλώς θέση στο τραπέζι της νέας Μέσης Ανατολής».