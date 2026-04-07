«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν απάντηση στις προτάσεις κατάπαυσης του πυρός από το Ιράν, πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ για απόψε.

«Δεν νομίζω ότι τα νέα από το νησί Χαργκ σηματοδοτούν αλλαγή στρατηγικής ή οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση του Προέδρου των ΗΠΑ», είπε, ακόμα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος για τις σημερινές επιθέσεις στον ιρανικό ενεργειακό κόμβο.

«Ο Τραμπ είναι άνθρωπος που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίεσης. Αν οι Ιρανοί θέλουν να προκαλέσουν κάποιο πόνο, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πολύ, πολύ περισσότερο πόνο. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ιράν», κατέληξε.