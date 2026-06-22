Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία των διπλωματικών επαφών στην Ελβετία, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους εκπροσώπους του Τύπου. Όπως δήλωσε: «Χθες ήταν μια πολύ, πολύ καλή μέρα. Κάναμε πολύ καλή πρόοδο. Κάναμε ακριβώς αυτό που θέλαμε».

Συνεχίζοντας με μια παρομοίωση για την πορεία των διαβουλεύσεων, ο ίδιος υπογράμμισε: «Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια».

Ο μηχανισμός για τα Στενά του Ορμούζ και τη διαχείριση κρίσεων

Αναφερόμενος στους βασικούς στόχους της αμερικανικής πλευράς, ο Βανς εστίασε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ. Είναι ανοιχτά». Παράλληλα, συμπλήρωσε τη σημασία ύπαρξης δικλείδων ασφαλείας, λέγοντας: «Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι όταν προκύπτουν αναπόφευκτα συγκρούσεις, θα μπορούμε να τις επιλύσουμε».

Σχετικά με τη φιλοσοφία των συμφωνιών αυτών, ο Αντιπρόεδρος επικαλέστηκε τη στάση του Αμερικανού Προέδρου: «Όπως είπε και ο Τραμπ, μερικές φορές αυτές οι εκεχειρίες σημαίνουν απλώς ότι πέφτουν λίγο λιγότεροι πυροβολισμοί. Εμείς, όμως, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε διαμορφώσει τον κατάλληλο συντονισμό, έτσι ώστε αν υπάρξουν ανταλλαγές πυρών —αν η Χεζμπολάχ χτυπήσει το Ισραήλ ή αν το Ισραήλ απαντήσει— να βρισκόμαστε σε πραγματική επικοινωνία μεταξύ μας και να βρίσκουμε τον τρόπο να σταματήσουμε τα πυρά».

Επιστροφή των επιθεωρητών του ΙΑΕΑ στο Ιράν

Μια σημαντική εξέλιξη αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς ο Βανς γνωστοποίησε τη θετική ανταπόκριση της άλλης πλευράς: «Οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) πίσω στη χώρα τους». Οι σχετικές συζητήσεις για το καθεστώς των επιθεωρήσεων αναμένεται να ξεκινήσουν πιθανότατα εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η συνέχεια των συνομιλιών περνά πλέον στα χέρια των ειδικών: «Δεν μπορώ να μείνω εδώ (Ελβετία) για τις επόμενες 60 ημέρες. Θέλω να επιστρέψω στις ΗΠΑ. Οι τεχνικές ομάδες θα εργάζονται».

Σχολιάζοντας τις ισορροπίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τη ρητορική του Ιράν, σημείωσε: «Οι Ιρανοί απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν, ή τουλάχιστον υπήρξαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσουν. Δεν αποχώρησαν». Συμπλήρωσε, μάλιστα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Τεχεράνη: «Είπαμε χθες στους Ιρανούς: “Όταν επιδίδεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε… trash talk (απειλές/προκλητικές δηλώσεις), δεν μπορείτε να περιμένετε από τον Τραμπ να μην απαντήσει”. Όταν λένε πράγματα που δεν ισχύουν, ο Τραμπ πρόκειται να απαντήσει σε αυτά».

Το ζήτημα του Λιβάνου και η ασφάλεια του Ισραήλ

Σχετικά με το κρίσιμο μέτωπο του Λιβάνου, ο Βανς έκανε λόγο για μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Εξήγησε ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες στο πεδίο: «Μερικές φορές ένας χαμηλόβαθμος (της Χεζμπολάχ) εκτοξεύει ένα drone χωρίς την έγκριση της ανώτατης διοίκησης. Φυσικά, το Ισραήλ πρέπει να αντιδράσει σε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ειρηνική κατάσταση, αν το Ισραήλ απαντούσε στο πλαίσιο της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Χεζμπολάχ, του Λιβάνου, του Ισραήλ και άλλων εταίρων στην περιοχή».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτοάμυνας για το Ισραήλ, και κάθε άλλη χώρα της περιοχής, ενώ μετέφερε τις διαβεβαιώσεις της ισραηλινής πλευράς: «Οι Ισραηλινοί έχουν καταστήσει πολύ σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στον νότιο Λίβανο. Ο λόγος που αισθάνονται ότι πρέπει να βρίσκονται εκεί, είναι επειδή ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ».