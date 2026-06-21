Ιστορική χαρακτήρισε τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Tζέι Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι «έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ώρες».

«Εκτός από τους τελευταίους μήνες, ποτέ πριν η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία, δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στην Ελβετία για να μεταμορφώσουν μέσω της διπλωματίας και της συνεργασίας τη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν και ο Κόλπος βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους», σημείωσε.

«Βλέπουμε ένα μέλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν για να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για όλους», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τις προσδοκίες του Ντόναλντ Τραμπ από τις συνομιλίες ανέφερε:

«Αυτό που μας ζήτησε ο Πρόεδρος είναι να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν και να τείνουμε ένα απλωμένο χέρι που λέει στον λαό του Ιράν ότι εάν η ηγεσία σας είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει το να είναι κινητήρια δύναμη της περιφερειακής αστάθειας, εάν είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για πυρηνικά όπλα μακροπρόθεσμα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να μεταμορφώσουν ριζικά τη σχέση μας με αυτή τη χώρα».

«Αυτός είναι σίγουρα ο στόχος μας», κατέληξε.