Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας πως οι επαφές κινούνται σε θετική κατεύθυνση και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης μέσω της διπλωματικής οδού.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών, επισήμανε ότι πλέον η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην Τεχεράνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν».

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Βανς δήλωσε ότι η προσδοκία της διεθνούς κοινότητας είναι πως το Ιράν θα προχωρήσει σε βήματα που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή και την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προόδου μέσω διπλωματικών κινήσεων από την Τεχεράνη.

«Οικονομική τρομοκρατία»

Ο Βανς έκανε λόγο για «οικονομική τρομοκρατία» του Ιράν εναντίον ολόκληρου του κόσμου, λέγοντας ότι «Το μόνο πράγμα που μπόρεσαν να κάνουν οι Ιρανοί είναι ότι φυσικά δεν μας νίκησαν στρατιωτικά, αλλά ο στρατός τους αποδεκατίστηκε. Δεν μπόρεσαν να ασκήσουν δίωξη για την υπόθεση όσον αφορά τα πολεμικά όπλα. Αυτό που έκαναν είναι να εμπλακούν σε αυτήν την πράξη οικονομικής τρομοκρατίας εναντίον ολόκληρου του κόσμου».

«Το Βατικανό θα πρέπει να περιοριστεί σε ζητήματα ηθικής»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το Βατικανό θα πρέπει να «παραμείνει σε θέματα ηθικής», σχολιάζοντας τη στάση της Αγίας Έδρας σε διεθνή και πολιτικά ζητήματα. «Πιστεύω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο για το Βατικανό να επιμείνει σε ζητήματα ηθικής… και να αφήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να επιμείνει στην υπαγόρευση της αμερικανικής δημόσιας πολιτικής» είπε χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη.

