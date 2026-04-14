Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας πως οι επαφές κινούνται σε θετική κατεύθυνση και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης μέσω της διπλωματικής οδού.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών, επισήμανε ότι πλέον η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην Τεχεράνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν».

WATCH: “The ball really is in their court,” @VP JD Vance tells @BretBaier, stating that while the U.S. has defined its red lines for a “grand deal,” the Iranian delegation lacked the authority to finalize terms without approval from Tehran. pic.twitter.com/h0dpzDaP7O — Special Report (@SpecialReport) April 13, 2026

VICE PRESIDENT VANCE says the ball is in Iran’s court after peace talks collapsed: “We made very clear, look, these are the things that we’re willing to give, but these are the things that we must have. We must have the enriched material out of Iran. We must have their conclusive… pic.twitter.com/DA9Je52Qu0 — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Βανς δήλωσε ότι η προσδοκία της διεθνούς κοινότητας είναι πως το Ιράν θα προχωρήσει σε βήματα που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή και την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προόδου μέσω διπλωματικών κινήσεων από την Τεχεράνη.

VICE PRESIDENT VANCE on the U.S. redlines during Iran talks: “We need to see the Straits of Hormuz fully open, and this is frankly one of the thing where the Iranians tried to move the goalposts during the negotiation, we made very clear that that’s unacceptable.” |… pic.twitter.com/ZkvJWcSq6S — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

«Οικονομική τρομοκρατία»

Ο Βανς έκανε λόγο για «οικονομική τρομοκρατία» του Ιράν εναντίον ολόκληρου του κόσμου, λέγοντας ότι «Το μόνο πράγμα που μπόρεσαν να κάνουν οι Ιρανοί είναι ότι φυσικά δεν μας νίκησαν στρατιωτικά, αλλά ο στρατός τους αποδεκατίστηκε. Δεν μπόρεσαν να ασκήσουν δίωξη για την υπόθεση όσον αφορά τα πολεμικά όπλα. Αυτό που έκαναν είναι να εμπλακούν σε αυτήν την πράξη οικονομικής τρομοκρατίας εναντίον ολόκληρου του κόσμου».

VICE PRESIDENT VANCE slams Iran’s “economic terrorism” against the entire world: “The only thing the Iranians have been able to do, they haven’t of course beaten us militarily, they’ve had their military been decimated. They haven’t been able to prosecute the case when it comes… pic.twitter.com/BfJJMS3K5J — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

«Το Βατικανό θα πρέπει να περιοριστεί σε ζητήματα ηθικής»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το Βατικανό θα πρέπει να «παραμείνει σε θέματα ηθικής», σχολιάζοντας τη στάση της Αγίας Έδρας σε διεθνή και πολιτικά ζητήματα. «Πιστεύω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο για το Βατικανό να επιμείνει σε ζητήματα ηθικής… και να αφήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να επιμείνει στην υπαγόρευση της αμερικανικής δημόσιας πολιτικής» είπε χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη.