Η πρώτη πρόταση 10 σημείων ήταν κάτι που υποβλήθηκε -και ειλικρινά πιστεύουμε ότι πιθανότατα συντάχθηκε- από το ChatGPT, είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με την πρόταση των Ιρανών που «κατέληξε αμέσως στα σκουπίδια και απορρίφθηκε».

Ο Τζέι Ντι Βανς, υπογράμμισε ότι «υπήρχε μια δεύτερη πρόταση 10 σημείων που ήταν πολύ πιο λογική. Βασίστηκε σε κάποιες ανταλλαγές δικές μας και των Πακιστανών. Αυτή είναι η πρόταση στην οποία αναφερόταν ο πρόεδρος, και ισχύει μέχρι χθες».