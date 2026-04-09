Η πρώτη πρόταση 10 σημείων ήταν κάτι που υποβλήθηκε -και ειλικρινά πιστεύουμε ότι πιθανότατα συντάχθηκε- από το ChatGPT, είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με την πρόταση των Ιρανών που «κατέληξε αμέσως στα σκουπίδια και απορρίφθηκε».
Ο Τζέι Ντι Βανς, υπογράμμισε ότι «υπήρχε μια δεύτερη πρόταση 10 σημείων που ήταν πολύ πιο λογική. Βασίστηκε σε κάποιες ανταλλαγές δικές μας και των Πακιστανών. Αυτή είναι η πρόταση στην οποία αναφερόταν ο πρόεδρος, και ισχύει μέχρι χθες».
⚡️🇺🇸JUST IN: U.S VP JD Vance:
The first 10-point proposal was something that was submitted, and we frankly think it was probably written by ChatGPT.
It immediately went into the garbage and was rejected.
There was a second 10-point proposal that was much more reasonable. pic.twitter.com/kCC9fFCS1j
— Suppressed News. (@SuppressedNws1) April 8, 2026