Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνει ότι η πιθανή συμφωνία με το Ιράν είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι «προτεραιότητα έχουν οι ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».

«Εάν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε τα οικονομικά οφέλη θα ρεύσουν προς αυτήν και προς ολόκληρη την περιοχή», ανάρτησε ο Βανς στην πλατφόρμα X.

Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν λαμβάνει μετρητά, ούτε πρόκειται να αποδεσμευτούν κονδύλια προς αυτό «απλώς και μόνο επειδή υπέγραψε μια συμφωνία ή παρευρέθηκε σε μια συνάντηση».

«Αυτή η συμφωνία έχει τη δυναμική να αναδιαμορφώσει την περιοχή και να οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «πρόκειται να μας εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».