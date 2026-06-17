Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα δοθεί στη δημοσιότητα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (19/6), όπως δήλωσε την Τετάρτη (17/6) στο δίκτυο CBS ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις για μια ακόμη ταχύτερη αποκάλυψη του περιεχομένου της.

Σύμφωνα με τον Βανς, οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, που συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας, ζήτησαν μια μικρή πίστωση χρόνου πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση.

«Στην πραγματικότητα, εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε να το δημοσιοποιήσουμε σήμερα, καθώς επιθυμούμε να ενημερωθεί άμεσα ο αμερικανικός λαός για το περιεχόμενό της», εξήγησε ο αντιπρόεδρος.

Οι όροι και τα οφέλη της συμφωνίας

Ο Τζέι Ντι Βανς υπεραμύνθηκε της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς τη «συμφέρουσα για τον αμερικανικό λαό» και υποστηρίζοντας ότι έχει παρουσιαστεί με διαστρεβλωμένο τρόπο.

Αναφερόμενος στις βασικές προβλέψεις της, σημείωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με «άμεσο» τρόπο, ενώ εάν η Τεχεράνη σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό της πρόγραμμα, θα της επιτραπεί να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία μέσω της άρσης των οικονομικών κυρώσεων.

«Έχουμε διαλύσει το πυρηνικό τους πρόγραμμα, αλλά ο πρόεδρος επιδιώκει να τους δώσει ένα μακροπρόθεσμο κίνητρο ώστε να μην προσπαθήσουν να το ανασυγκροτήσουν», τόνισε ο Βανς.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες που κάνουν λόγο για αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και παροχή τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, ο αντιπρόεδρος ήταν κατηγορηματικός: «Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να παραχωρηθεί στο Ιράν, εκτός και αν υπάρξει ριζική αλλαγή στη διεθνή συμπεριφορά του».

Όπως εξήγησε, η θέση του προέδρου είναι ότι τα οικονομικά οφέλη θα προκύψουν μόνο αν το Ιράν μεταμορφώσει θεμελιωδώς τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, την περιοχή και τον υπόλοιπο κόσμο.

Τέλος, ο Βανς αναφέρθηκε και στο εσωτερικό μέτωπο της οικονομίας, εκτιμώντας ότι οι τιμές των καυσίμων θα σημειώσουν «αισθητή υποχώρηση» μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Θεωρούμε, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις του προέδρου, ότι η άνοδος των τιμών ήταν παροδική. Αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση και τις πιέσεις που δέχονται οι αμερικανικές οικογένειες, ωστόσο δεν πρόκειται για μια μόνιμη, μακροπρόθεσμη μεταβολή», κατέληξε.