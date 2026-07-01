Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στην εκπομπή «The Michael Knowles Show», δήλωσε ότι ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να βομβαρδίσει το Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, υπογράμμισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, κατά της χώρας του Κόλπου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος Βανς.

Παράλληλα ο Τζέι Ντι Βανς σχολίασε τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι «θεωρώ ενδιαφέρον αλλά και απογοητευτικό το γεγονός πως οι Ιρανοί διαψεύδουν δημόσια την ύπαρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», ενώ υποστήριξε πως «οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται».

«Πρόκειται για μια περσική διαπραγματευτική τακτική και ρητορική πρακτική που δεν κατανοώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Τζέι Ντι Βανς.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι, με προεξάρχοντα τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα προχωρήσουν σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων πριν εφαρμοστούν οι όροι του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ανέφερε ότι η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Ντόχα εντάσσεται στις διαβουλεύσεις με τους Καταριανούς μεσολαβητές για μια σειρά περιφερειακών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν και τον Λίβανο.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των ιρανικών και των αμερικανικών πλευρών στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού διαπραγμάτευσης», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, με τη συνδρομή μεσολαβητών.