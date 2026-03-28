Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον συντηρητικό podcaster Μπένι Τζόνσον.

Ο Βανς δήλωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει την πλειονότητα των στρατιωτικών στόχων τους, ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο ακόμα» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα αποδυναμωθεί αισθητά.

«Ο Πρόεδρος πρόκειται να συνεχίσει την προσπάθεια για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι μόλις φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε (την ιρανική κυβέρνηση) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο σκοπός».

Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά δήλωσε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Πρόκειται για μια πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος είναι πολύ σαφής σε αυτό: Δεν ενδιαφερόμαστε να βρισκόμαστε στο Ιράν σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα», είπε ο Αντιπρόεδρος.

«Τακτοποιούμε τις εκκρεμότητες, θα φύγουμε από εκεί σύντομα, και οι τιμές της βενζίνης θα υποχωρήσουν ξανά».