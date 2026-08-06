Την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες διατύπωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να επιτύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη.

«Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι άνθρωποι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς, ερωτηθείς για τα εμπόδια στις συνομιλίες, αποδίδοντας τις δυσκολίες τόσο στη στάση της ιρανικής ηγεσίας όσο και στην πολυπλοκότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως είπε, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας και αντικρουόμενες επιδιώξεις, γεγονός που καθιστά κάθε διαπραγμάτευση ιδιαίτερα περίπλοκη.

Absolute car crash of an interview from JD Vance on Iran. pic.twitter.com/kdxMbuV2xZ — Jamie Kay (@TheRealJamieKay) August 6, 2026

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες «θα είναι ακατάστατες» και θα απαιτήσουν χρόνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αναμένει μια γρήγορη ή εύκολη διπλωματική λύση. Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του ιρανικού καθεστώτος υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την αποκλιμάκωση, αλλά και πιο σκληροπυρηνικά στοιχεία που επιθυμούν τη συνέχιση της έντασης.

US Vice President JD Vance said negotiations with Iran remain difficult due to the country’s “fractured system” and internal divisions. Speaking to Fox News, he said some in Iran want the w@r to end, while “radical” factions want it to continue. Vance added that the US is working… pic.twitter.com/mpRWO2hQtz — Pakistan Economic Network (@NetPakistan) August 6, 2026

Ο Βανς διαβεβαίωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν «όλα τα εργαλεία που διαθέτουν» –διπλωματικά, οικονομικά και, εφόσον απαιτηθεί, στρατιωτικά– προκειμένου να οδηγήσουν την κρίση σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε τα σενάρια περί διαφωνιών στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι όταν ο Πρόεδρος λαμβάνει μια απόφαση, «η κυβέρνησή μας είναι ενωμένη» στην εφαρμογή της.