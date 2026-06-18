Σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να κατευνάσει τις αντιδράσεις για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, άσκησε δριμεία κριτική στο Ισραήλ. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, έκανε λόγο για έναν «αλλόκοτο πανικό» και μια «πελώρια αναστάτωση» εκ μέρος του Τελ Αβίβ, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν δικαιολογείται από τα γεγονότα.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις έντονες επικρίσεις που διατυπώθηκαν από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η συμφωνία αφήνει ακάλυπτα τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα θα βάλει «φρένο» στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Μιλώντας στους New York Times, ο Βανς απέρριψε τις ισραηλινές ανησυχίες, τονίζοντας ότι βασίζονται σε λανθασμένες υποθέσεις: «Υπάρχει αυτός ο περίεργος πανικός σχεδόν σε όλο το ισραηλινό πολιτικό φάσμα που έχω αφουγκραστεί, όπου υποθέτουν πως ό,τι θεωρείται καλό για το Ιράν θα συμβεί – αλλά αυτό θα συμβεί χωρίς οι Ιρανοί να αλλάξουν καμία συμπεριφορά. Δεν είναι έτσι γραμμένη η συμφωνία».

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να προχωρήσει σε άρση των κυρώσεων εάν το Ιράν συνεχίσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, φωτογραφίζοντας τη Χεζμπολάχ, την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν επισήμως ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ για έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον κυριότερο σύμμαχό του, επισημαίνοντας ότι η Αμερική έχει αποδείξει την αξιοπιστία της στην περιοχή και έχει στηρίξει έμπρακτα τη συγκεκριμένη χώρα και την κυβέρνησή της. «Η ιδέα ότι κάναμε μια απαίσια συμφωνία απλώς δεν έχει κανένα νόημα, αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη διάρκεια της σχέσης μας», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τετάρτη (17/6), από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ισραηλινές ανησυχίες. Σε μια ακόμη δημόσια επίπληξη προς το Τελ Αβίβ, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να υιοθετήσει μια «πιο ήπια προσέγγιση» στις μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ.

Τραμπ και Ιρανοί ηγέτες ενέκριναν αυτή την εβδομάδα ένα μνημόνιο κατανόησης που μεταθέτει τα πιο ακανθώδη ζητήματα στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων, χωρίς εγγυήσεις για την επίλυσή τους.

«Είστε μια χώρα εννιά εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύνετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που έχετε», είπε εν συνεχεία ο Βανς.

Κλείνοντας, έστρεψε τα βέλη του ονομαστικά προς τους ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, καλώντας τους να παρουσιάσουν τη δική τους εναλλακτική πρόταση, αντί να ασκούν στείρα κριτική.