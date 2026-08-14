Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκρινε χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του, ότι ο «στόχος υπ’ αριθμόν ένα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην αναμέτρηση με το Ιράν είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές των καυσίμων, ενώ η επιδίωξη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Ισλαμική Δημοκρατία –κάτι το οποίο η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες πως είχε ποτέ πρόθεση να κάνει– είναι ο «στόχος υπ’ αριθμόν δύο».

«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε και είναι πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά όπου είχε φτάσει στην αρχή της ένοπλης σύρραξης. Ιδού ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα, να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς», ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στο Fox News.

«Και κατόπιν στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο Βανς, διαβεβαιώνοντας πως «οδεύουμε να επιτύχουμε αυτούς τους δύο στόχους».

Vance: That is goal number 1, keep oil and gas cheap for Americans all over our country. Goal number 2 is to ensure Iran never gets a nuclear weapon. I feel confident we are accomplishing both of those goals. pic.twitter.com/5terG0opqs — Acyn (@Acyn) August 13, 2026

Ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος θεωρείται από τους πιο σκεπτικιστές στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Πάντως με τις χθεσινές δηλώσεις του φάνηκε να ευθυγραμμίζεται με τη στάση αναμονής που φέρεται πλέον να έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος Τραμπ, ώστε να φέρει αποτέλεσμα όπως προσμένει η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

«Ορισμένες φορές είμαστε επικεντρωμένοι στο ενεργειακό κομμάτι (…) Ορισμένες στη στρατιωτική φύση, στο πυρηνικό πρόγραμμα», ανέφερε ακόμη ο Τζέι Ντι Βανς, διαβεβαιώνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στη διάθεσή του «πολλά εργαλεία» και τα αξιοποιεί κατά τρόπο «πολύ επιλεκτικό, πολύ στρατηγικό».

Η παρουσίαση που έκανε ο αντιπρόεδρος Βανς πάντως μοιάζει εντυπωσιακά διαφορετική από αυτήν του προέδρου Τραμπ, που έλεγε όταν άρχισε ο πόλεμος πως βασικός στόχος του ήταν να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, με τίμημα, αν ήταν ανάγκη, βραχυπρόθεσμες θυσίες των Αμερικανών σε οικονομικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιλέγει την οικονομική πίεση καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Τόσο η Ουάσινγκτον, όσο και η Τεχεράνη επιμένουν στις θέσεις και στους όρους που θέτουν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ενώ, σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιλογές του, ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου αναγκασμένος να λάβει υπόψη την ανησυχητικά ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων συγκεκριμένων τύπων πυραύλων ακριβείας και μακράς εμβέλειας και άλλων τύπων όπλων.