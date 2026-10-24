Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του, μαζί με τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι έτοιμες να διαπραγματευθούν με το Ιράν, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν είπε ότι μια νέα επίθεση στο Ιράν θα ενέτεινε τις πιέσεις και θα επέκτεινε τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν είπε επίσης ότι καμία από τις χώρες αυτές δεν εγκρίνει μια νέα στρατιωτική επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Υεμένη, ο Γερμανός υπουργός ζήτησε να υποστηριχθούν η Σαουδική Αραβία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στην προσπάθειά τους να αμυνθούν αλλά και να ανοίξει ο δρόμος ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι.