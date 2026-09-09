Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ (φωτό) δήλωσε χθες Τρίτη (8/9) στην ταμπλόιντ εφημερίδα Bild ότι η Ουκρανία πρέπει να αγοράζει περισσότερα όπλα κατασκευασμένα από γερμανικές βιομηχανίες, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι η Γερμανία είναι πλέον ο κυριότερος υποστηρικτής του Κιέβου σε διεθνές επίπεδο σημαίνει πως δικαιούται να περιμένει παραγγελίες.

Ο ΥΠ.ΕΞ. Βάντεφουλ σημείωσε ότι διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της Ρωσίας.

«Όμως πρέπει επίσης να το εξηγήσω αυτό στους Γερμανούς φορολογούμενους, και το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να εγγυηθείτε ότι η γερμανική αμυντική βιομηχανία συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών», συμπλήρωσε ο υπουργός, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Επί του παρόντος δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το επίπεδο των παραγγελιών που λαμβάνουμε στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Τα σχόλια αυτά του κ. Βάντεφουλ καταγράφτηκαν μερικές ημέρες αφού η κυβέρνηση της Γερμανίας κατηγόρησε τη Ρωσία πως βρισκόταν πίσω από απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο. Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν πως παραλίγο να σημειωθεί μεγάλη καταστροφή στο αεροδρόμιο.

Η κατηγορία, την οποία απέρριψε η Ρωσία, κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις της Μόσχας και του Βερολίνου. Η γερμανική κυβέρνηση διέταξε να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο σε αντίποινα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έκρινε ότι η γερμανική κατηγορία σηματοδότησε ουσιαστικά «την έναρξη αληθινού πολέμου», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποβάθμισε τις δηλώσεις του ομολόγου του, όμως ταυτόχρονα επισήμανε ότι το Βερολίνο δεν είχε άλλη επιλογή παρά να λάβει μέτρα. «Οφείλαμε να αντιδράσουμε. Το γνωρίζει. Είναι ξεκάθαρο σε όλους», είπε ο κ. Βάντεφουλ, σύμφωνα με την εφημερίδα, αναφερόμενος στον κ. Λαβρόφ.

Ακόμη, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε πως οι Ουκρανοί σε στρατεύσιμη ηλικία σε ηλικία που επιτρέπει να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις οφείλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, προσθέτοντας πως οι γερμανικές αρχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρμόδιες ουκρανικές υπηρεσίες να τους ταυτοποιήσουν.

«Ξέρουμε ποιος ζει εδώ, ποιος, για παράδειγμα, λαμβάνει επιδόματα και ποιος έχει καταγραφεί και έχει έγγραφα νόμιμης διαμονής», εξήγησε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.