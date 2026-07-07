Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, προέτρεψε την Τρίτη (7/7) τις Αρχές του Λιβάνου να βάλουν τέλος στον “έλεγχο” της ένοπλης φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότο της χώρας.

“Είναι καθοριστικής σημασίας ο Λίβανος να επιδείξει τώρα αποφασιστικότητα από την πλευρά του, να επιβληθεί και να φροντίσει η Χεζμπολάχ να μην ασκεί πραγματικό έλεγχο στον νότο” της χώρας, δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

“Κανένας κίνδυνος, οποιοσδήποτε, δεν πρέπει να προέρχεται από το έδαφος του Λιβάνου κατά του Ισραήλ”, συνέχισε.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ διεξάγει έκτοτε μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 4.300 ανθρώπων, σύμφωνα με τις Αρχές του Λιβάνου, ενώ παράλληλα καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του νότου της χώρας. Στην ισραηλινή πλευρά, 38 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και ένας άμαχος, εργολάβος του αμυντικού τομέα.

Μια ηρεμία παρατηρείται ωστόσο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία στις 21 Ιουνίου, πριν από την υπογραφή στις 26 Ιουνίου μιας συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με στόχο μια “διαρκή ειρήνη”. Η συμφωνία αυτή θέτει ως προϋπόθεση την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία αρνείται να το πράξει.

Ο Βάντεφουλ, υποστηρικτής της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, χαρακτήρισε “ιστορικό στάδιο” τις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, οι οποίες αναμένεται να επαναληφθούν στη Ρώμη την προσεχή εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και επέκρινε την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στο έδαφος αυτό, τακτική που υπονομεύει “τις προοπτικές της ειρήνης” όπως δήλωσε.

Προέτρεψε επίσης το Ισραήλ να αποδεσμεύσει τα έσοδα από φόρους και δασμούς για να περιέλθουν στην Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Ραμάλα, προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευσή της.

(Η Παλαιστινιακή Αρχή) “έχει επειγόντως ανάγκη να μεταρρυθμιστεί αλλά η αποδυνάμωσή της δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια του Ισραήλ”, τόνισε, εκφράζοντας φόβο για “ένα κενό που άλλες πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις μπορεί να έρθουν να καλύψουν”.

“Οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται έναν ορίζοντα προς ένα πολιτικό και οικονομικό μέλλον”, υπογράμμισε ο υπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών σήμερα, της ένατης ανάλογης συνάντησης τον τελευταίο χρόνο, το Βερολίνο δεσμεύτηκε να υποστηρίζει με ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το 2030 το μνημείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ.

Λόγω της ιστορικής της ευθύνης στο Ολοκαύτωμα, η Γερμανία έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ.