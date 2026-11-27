Η κυβέρνηση της Γερμανίας υποστηρίζει την Ουκρανία και το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα, αλλά ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε άλλες χώρες, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ αναφερόμενος στις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στη Βεγγάζη εναντίον δύο ρωσικών πλοίων, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Κίεβο.

«Το δικαίωμα της Ουκρανίας στη νόμιμη άμυνα είναι αναντίλεκτο και υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά προειδοποιώ σθεναρά εναντίον του να επιτραπεί αυτός ο πόλεμος να επεκταθεί γεωγραφικά», δήλωσε ο Βάντεφουλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο με τον Ρουμάνο ομόλογό του Νταν Νεκουλαέσκου.