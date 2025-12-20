Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Χιλιάδες σελίδες εγγράφων που συνδέονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, το υλικό που αποδεσμεύτηκε είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένο, περιλαμβάνει ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αντίθετα κάνει εκτενή μνεία στον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η απουσία ουσιαστικών αναφορών στον Τραμπ προκάλεσε εντύπωση, καθώς το όνομά του είχε εμφανιστεί επανειλημμένα σε παλαιότερες αποδεσμεύσεις αρχείων που αφορούσαν τον Έπσταϊν. Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ είχε καταγραφεί σε λίστες επιβατών του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν, στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στο πρώτο πακέτο εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η μερική αυτή αποδέσμευση έγινε στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νόμο που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική στήριξη.

Ο νόμος υποχρεώνει τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, παρά τις πολύμηνες προσπάθειες του Ρεπουμπλικανού προέδρου να διατηρηθούν απόρρητα. Η υπόθεση Έπσταϊν έχει εξελιχθεί σε πολιτικό αγκάθι για τον Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια είχε προωθήσει θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον χρηματιστή.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο το νέο υλικό προσθέτει ουσιαστικά στοιχεία, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των σχετικών εγγράφων έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή το 2019, θάνατος που επισήμως χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

The US Justice Department has begun releasing files on the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, though many pages are heavily redacted. Democratic leaders said the “mountain of blacked out pages” violates the spirit of transparency. https://t.co/pDlG9UOwWx pic.twitter.com/Y7UnLFIIn2 — DW News (@dwnews) December 20, 2025

Πολλά από τα έγγραφα που δόθηκαν τώρα στη δημοσιότητα είναι βαριά λογοκριμένα, με ολόκληρα τμήματα καλυμμένα με μαύρο, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να εξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον σελίδες για ενδεχόμενη αποδέσμευση.

Στο υλικό περιλαμβάνονται αποδεικτικά στοιχεία από διάφορες έρευνες που διεξήχθησαν για τον Έπσταϊν, καθώς και φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί στόχο πολιτικής επίθεσης από Ρεπουμπλικανούς κύκλους.

Αντιθέτως, φαίνεται να απουσιάζουν ή να είναι ελάχιστες οι φωτογραφίες και τα έγγραφα που αφορούν τον Τραμπ, παρά τη γνωστή κοινωνική και προσωπική σχέση που διατηρούσε με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000, πριν οι σχέσεις τους διακοπούν, λίγο πριν από την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Στο στόχαστρο ο Κλίντον

Το υπουργείο Δικαιοσύνης φάνηκε να επιχειρεί μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης προς τον Μπιλ Κλίντον, καθώς δύο εκπρόσωποί του ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που, όπως υποστήριξαν, απεικονίζουν τον πρώην πρόεδρο μαζί με θύματα του Έπσταϊν.

Σε απάντηση, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Κλίντον, Άνχελ Ουρένα, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να «προστατεύσει τον εαυτό του» αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη. «Μπορούν να δημοσιοποιούν όσες θολές φωτογραφίες άνω των 20 ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις σχέσεις του Κλίντον με τον Έπσταϊν, κίνηση που επικριτές ερμήνευσαν ως προσπάθεια απομάκρυνσης της προσοχής από τη δική του εμπλοκή με τον χρηματιστή.

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή 19/12, ο Κλίντον εμφανίζεται σε πισίνα μαζί με την Γκιλέιν Μάξγουελ και ακόμη ένα άτομο, του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί, ενώ σε άλλη εικόνα φαίνεται σε υδρομασάζ με πρόσωπο επίσης λογοκριμένο.

Ο Κλίντον έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι μετανιώνει για την κοινωνική του συναναστροφή με τον Έπσταϊν και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν γνώριζε για οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με επιστολή του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Τοντ Μπλανς προς το Κογκρέσο, περισσότερα από 1.200 θύματα ή συγγενείς θυμάτων περιλαμβάνονται στα αρχεία και τα ονόματά τους πρέπει να παραμείνουν λογοκριμένα.

Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων αποδεικνύει τη δέσμευσή του στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη για τα θύματα του Έπσταϊν, ασκώντας παράλληλα κριτική σε προηγούμενες Δημοκρατικές κυβερνήσεις για αδράνεια. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η αποδέσμευση των εγγράφων έγινε κατόπιν υποχρέωσης, καθώς το Κογκρέσο είχε επιβάλει νομικά τη δημοσιοποίηση, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Τραμπ είχαν δηλώσει νωρίτερα μέσα στο έτος ότι δεν επρόκειτο να δοθούν στη δημοσιότητα νέα αρχεία.

Ο νόμος περί αποδέσμευσης προέβλεπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης όφειλε να παραδώσει στοιχεία για τον τρόπο χειρισμού της έρευνας Έπσταϊν, περιλαμβανομένων εσωτερικών αναφορών και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρ’ όλα αυτά, κανένα τέτοιο έγγραφο δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο ίδιος νόμος έδινε τη δυνατότητα στο υπουργείο να αποκρύψει προσωπικά δεδομένα των θυμάτων, καθώς και πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει έρευνες.

Ρωγμές στη βάση του Τραμπ

Η διαχείριση της υπόθεσης έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια ακόμη και σε ψηφοφόρους του Τραμπ, αρκετοί από τους οποίους κατηγορούν την κυβέρνησή του ότι συγκαλύπτει τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και αποκρύπτει κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, μόλις το 44% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την υπόθεση Έπσταϊν, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τη συνολική αποδοχή του, που φτάνει το 82% στην ίδια πολιτική ομάδα. Το ζήτημα θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τη θέση του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Παλαιότερες αποκαλύψεις είχαν δείξει ότι ο Έπσταϊν συνέχισε να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί Κλίντον Λάρι Σάμερς, ο συνιδρυτής της PayPal Πίτερ Τιλ και ο πρώην πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου, πλέον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς του τίτλους λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η JPMorgan κατέβαλε το 2023 αποζημίωση ύψους 290 εκατομμυρίων δολαρίων σε θύματα του Έπσταϊν, προκειμένου να διευθετήσει αγωγές που υποστήριζαν ότι η τράπεζα αγνόησε τη δράση του.

Η JPMorgan διατήρησε τον Έπσταϊν ως πελάτη για πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου.

Με πληροφορίες από: Reuters