Σε μια άνευ προηγουμένου διπλωματική κρίση εξελίσσεται η ρήξη στις σχέσεις της Αργεντινής με τη Βραζιλία, με τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι να ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά. Ο Αργεντινός ηγέτης κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση της Βραζιλίας, το Μεξικό, αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, ότι λειτούργησαν ως χρηματοδότες μιας συντονισμένης εκστρατείας δυσφήμισης εναντίον της χώρας του.

Οι αιχμηρές αυτές δηλώσεις φαίνεται πως αποτελούν απάντηση στη σφοδρή κριτική που δέχτηκε η Αργεντινή, καθώς και η εθνική της ομάδα ποδοσφαίρου, στο περιθώριο της διοργάνωσης του Μουντιάλ.

Παραχωρώντας συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre, ο Μιλέι προχώρησε σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς σχετικά με την προέλευση αυτών των πόρων: «Ποιος έβαλε τα περισσότερα χρήματα σε αυτήν την εκστρατεία κατά της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προέρχονταν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας».

Αναφερόμενος εμμέσως στις κατηγορίες που δέχεται ο ίδιος περί ανάμειξής του στις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες της Βραζιλίας, ο Αργεντινός πρόεδρος σχολίασε δεικτικά: «Και, μετά, μιλάνε για παρέμβαση».

Αμέσως μετά, διεύρυνε τον κύκλο των κατηγοριών του βάζοντας στο κάδρο τη Βόρεια Αμερική, προσθέτοντας: «Επιπλέον, αυτή η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Μεξικό, από το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ».

Ανάκληση πρέσβη από την Μπραζίλια

Η αντίδραση της γειτονικής χώρας ήταν άμεση και σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας προχώρησε στην ανάκληση του πρέσβη της από το Μπουένος Άιρες, καλώντας τον πίσω στη χώρα για διαβουλεύσεις.

Η δραστική αυτή κίνηση της Μπραζίλια αποφασίστηκε λόγω των «προσβλητικών δηλώσεων» που εξαπέλυσε νωρίτερα ο Χαβιέρ Μιλέι. Οι λεκτικές επιθέσεις του Αργεντινού προέδρου είχαν στοχοποιήσει άμεσα τόσο τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, όσο και έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, πυροδοτώντας μια κρίση που αναμένεται να δοκιμάσει τις διμερείς σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Νότιας Αμερικής.