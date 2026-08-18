Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Βαρκελώνης, όταν άνδρες ασφαλείας επιτέθηκαν με σφοδρότητα σε πολίτες στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από περαστικούς, δείχνει τους άνδρες να καταφέρουν αλλεπάλληλες κλωτσιές και μπουνιές, προκαλώντας την άμεση κατακραυγή της κοινής γνώμης.

Το βίντεο της επίθεσης έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους φορούσε το επίσημο γιλέκο των δημοτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Η εικόνα αυτή έστρεψε αμέσως τα βλέμματα προς το Δημαρχείο της πόλης, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την αυθαιρεσία των υπαλλήλων που υποτίθεται ότι περιφρουρούν τη δημόσια τάξη.

Η αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης ήταν αμφιλεγόμενη. Με κατηγορηματική του ανακοίνωση, έσπευσε να αρνηθεί ότι οι φερόμενοι ως δράστες ανήκουν στο δυναμικό των δημοτικών υπαλλήλων ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι έφερε τη χαρακτηριστική υπηρεσιακή ενδυμασία.

Οι αρχές υποστηρίζουν πως το γιλέκο ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε παράνομα, ενώ έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το βίαιο επεισόδιο.