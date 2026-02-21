Η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έφτασε στο μέγιστο ύψος της, καθώς ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του λευκού σταυρού, ύψους 17 μέτρων, στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού, του ψηλότερου από τους 18 πύργους του ναού. Με τη νέα αυτή προσθήκη, η βασιλική της Βαρκελώνης ξεπερνά πλέον σε ύψος τον Καθεδρικό Ναό του Ουλμ στη Γερμανία και γίνεται η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Το έργο-σύμβολο που σχεδίασε ο Καταλανός Αντόνι Γκαουντί συνεχίζει να ολοκληρώνεται μετά από περισσότερο από έναν αιώνα κατασκευής. Η στιγμή της τοποθέτησης του σταυρού, τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών της καταλανικής πρωτεύουσας, που σήκωναν τα κινητά τους για να δουν την τοποθέτηση του πάνω βραχίονα, ανάμεσα σε σκαλωσιές και συνεργεία που ολοκλήρωναν τις τελευταίες εργασίες.

Οι σκαλωσιές αυτές αναμένεται να απομακρυνθούν τους επόμενους μήνες, ενόψει των επίσημων εγκαινίων του πύργου τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Πύργος του Ιησού Χριστού θα ευλογηθεί στις 10 Ιουνίου, αφού προηγηθεί η απομάκρυνση των σκαλωσιών. Η ημερομηνία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Γκαουντί. Υπάρχει φημολογία ότι θα παραστεί ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ωστόσο το Βατικανό δεν έχει επιβεβαιώσει επίσκεψη στην Ισπανία.

Παρά την πρόοδο, η πλήρης ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια εκτιμάται ότι απέχει ακόμη περίπου μια δεκαετία. Το έργο έχει καθυστερήσει επανειλημμένα, ενώ η πανδημία ανέτρεψε τον προηγούμενο στόχο ολοκλήρωσης, καθώς η πτώση του τουρισμού περιόρισε τα έσοδα από τα εισιτήρια που χρηματοδοτούν τις εργασίες.

Το 2024 πωλήθηκαν 4,8 εκατομμύρια εισιτήρια για την είσοδο στη βασιλική, που είναι η πιο επισκέψιμη εκκλησία στην Ισπανία με εισιτήριο εισόδου.