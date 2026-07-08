Νέα δοκιμασία από τον καύσωνα αναμένει τη Βαρκελώνη, καθώς η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει έως και τους 40,5 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Καταλονίας.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για μια νέα περίοδο έντονης ζέστης, ενώ οι αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η Ισπανία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά επεισόδια ακραίας ζέστης μέσα στο καλοκαίρι, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών.

Η Καταλονία, με επίκεντρο τη Βαρκελώνη, αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από το νέο θερμό κύμα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με περιορισμένη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας, αυξάνοντας την επιβάρυνση για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε επιφυλακή οι αρχές στη Βαρκελώνη

Οι δημοτικές αρχές της Βαρκελώνης έχουν ενεργοποιήσει μέτρα αντιμετώπισης της ακραίας ζέστης, με στόχο τη στήριξη των πολιτών που κινδυνεύουν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά, στους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η πόλη έχει εφαρμόσει σχέδια προστασίας από τον καύσωνα, καθώς τα τελευταία χρόνια τα κύματα ακραίας ζέστης εμφανίζονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση.

Παράλληλα, οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να καταναλώνουν επαρκή ποσότητα νερού και να περιορίζουν τις έντονες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες

Το νέο κύμα ζέστης στη Βαρκελώνη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο ακραίων θερμοκρασιών που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετές χώρες κατέγραψαν θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να εκδίδουν προειδοποιήσεις για κινδύνους στην υγεία και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει τις επιπτώσεις των παρατεταμένων περιόδων ζέστης, καθώς ο Ιούνιος του 2026 ήταν ένας από τους θερμότερους που έχουν καταγραφεί, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συνδέονται και με αυξημένη θνησιμότητα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ακραία επεισόδια ζέστης αποτελούν πλέον συχνότερο φαινόμενο στη νότια Ευρώπη, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις πόλεις, τις υποδομές και τα συστήματα υγείας.