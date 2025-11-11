Viral έγινε η ρομαντική βραδιά ενός ζευγαριού στη Βαρκελώνη.

Συγκεκριμένα, ενώ γύριζαν βίντεο σε κεντρικό δρόμο της πόλης, είδαν τον αστέρα του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι να περνάει από δίπλα τους.

Έκπληκτοι, κοίταξαν αρχικά με δυσπιστία, καθώς δεν είχαν καταλάβει εάν είναι αλήθεια ή ψέματα … Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ο Μέσι να περνά ακριβώς από πίσω τους.

Πάντως ο Μέσι βρέθηκε στη Βαρκελώνη για μια απροσδόκητη επίσκεψη στο στάδιο Καμπ Νόου και μάλιστα δημοσίευσε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram εκφράζοντας πόσο του έλειπε αυτό το μέρος.

Επιμέλεια: Xρύσανθος Αναγνώστου

Πηγή βίντεο: La Repubblica