Σκηνές που θύμιζαν ταινία επιστημονικής φαντασίας εκτυλίχθηκαν σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μπροστά από το πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στη Βαρσοβία, όταν περίπου τριάντα ρομπότ, από δίποδα ανθρωποειδή όπως το Agibot A3 μέχρι τετράποδα ρομπότ-σκύλους, πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα μέσω μεγαφώνων.

Την πρωτοποριακή διαδήλωση διοργάνωσε η πρωτοβουλία Democratism, επιδιώκοντας να αναδείξει τις τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι να συναντά τους «διαδηλωτές» και να προειδοποιεί για τους κινδύνους των ανεξέλεγκτων μοντέλων ΤΝ.

«Ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας»: Συνθήματα από μεγάφωνα

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, τα ρομπότ, που περιελάμβαναν από εξελιγμένα δίποδα ανθρωποειδή έως τετράποδα που προσομοιάζουν σε σκύλους, πηγαινοέρχονταν στον πεζόδρομο, ενώ από τα ηχεία μεταδίδονταν ηχηρά συνθήματα όπως «Ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας», «Ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες» και «Μην περιμένετε, ρυθμίστε».

Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το Agibot A3, ένα από τα παρευρισκόμενα ανθρωποειδή ρομπότ, εξήγησε τη σημασία της παρουσίας τους σημειώνοντας ότι «τα ρομπότ βρίσκονται εδώ για να δείξουν ότι η τεχνολογία αυτή είναι ήδη μια πραγματικότητα».

Η πρωτοβουλία Democratism και ο φόβος της αντικατάστασης

Την πρωτότυπη αυτή δράση διοργάνωσε η πρωτοβουλία Democratism, η οποία στοχεύει στο να ανοίξει έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ραγδαίας εξάπλωσης του αυτοματισμού.

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης, Γκρέγκορζ Κούλις , διευθυντής πληροφορικής σε εταιρεία ρομποτικής, Διευθύνων Σύμβουλος πρακτορείου εύρεσης εργασίας και πρώην μέλος του Συμβουλίου Αγοράς Εργασίας του Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Πολωνίας, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το μέλλον:

«Θέλουμε κυρίως να εξετάσουμε το θέμα της ενδεχόμενης αντικατάστασης των ανθρώπων, ταυτόχρονα από ανθρωποειδή ρομπότ και από την τεχνητή νοημοσύνη, στα πνευματικά επαγγέλματα. Εάν ένα τέτοιο ρομπότ είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικό και φτηνότερο, ελάχιστοι διευθυντές επιχειρήσεων θα πουν: “Θα συνεχίσω να προσλαμβάνω ανθρώπους”», τόνισε ο κ. Κούλις, δηλώνοντας «τρομαγμένος» από τις τεχνολογικές ανατροπές.

Η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας και το ευρωπαϊκό AI Act

Τη διαδήλωση των ρομπότ επισκέφθηκε προσωπικά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Πολωνίας, Κριστόφ Γκαβκόφσκι, ο οποίος αναγνώρισε την κρισιμότητα του ζητήματος.

«Τα μη ελεγχόμενα μοντέλα της ΤΝ, ενσωματωμένα σε ανθρωποειδή που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται όσο θα προοδεύει η ρομποτική, αποτελούν μείζον πρόβλημα», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, ο συντηρητικός εθνικιστής Πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, υπέγραψε το κυβερνητικό έγγραφο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act). Με τη νομοθετική αυτή πράξη συγκροτήθηκε η εθνική εποπτική αρχή, αρμόδια για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανόνων που ισχύουν πλέον επίσημα στη χώρα.

🇵🇱 Around 30 robots marched through Warsaw on Monday, waving flags and ‘chanting’ slogans as part of an unusual protest calling for greater regulation of artificial intelligence and protections for workers threatened by automation.

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