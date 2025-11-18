Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δύο τραμ σήμερα το πρωί, Τρίτη 18/11, στο κέντρο της Βαρσοβίας στην Πολωνία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 24 άτομα. Από τους τραυματίες, οι 16 μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και οι Αστυνομικές Δυνάμεις. Εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων για λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος αποκλείστηκε γύρω από την κεντρική πλατεία Bankowy της πολωνικής πρωτεύουσας, με αρκετές γραμμές τραμ να εκτρέπονται. Λίγες ώρες αργότερα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Τέλος, οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.

