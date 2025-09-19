Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Γαλλία συγκλονίστηκε κατά τη χθεσινή ημέρα από τη γενική απεργία που κήρυξαν τα συνδικάτα, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους και να διαδηλώνουν ενάντια στα μέτρα λιτότητας, τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον νεοδιορισμένο πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους, με τη Γαλλική αστυνομία να είναι πανταχού παρούσα με χιλιάδες αστυνομικούς, όπου σε πολλές περιπτώσεις κατέστειλε με σκληρότητα διαδηλωτές ακόμη και σε σημείο βαρβαρότητας όπως θα δείτε στο βίντεο που ανάρτησε η Γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Στο βίντεο βλέπουμε μία γυναίκα, η οποία σκοντάφτει ενώ τρέχει κυνηγημένη από τα CRS (σ.σ. τα γαλλικά ΜΑΤ), στη συνέχεια προσπαθεί να σηκωθεί, αλλά ένας αστυνομικός την κλωτσά ενώ είναι ακόμη πεσμένη. Η νεαρή γυναίκα καταφέρνει να σηκωθεί ξανά και ακολουθεί δεύτερος αστυνομικός ο οποίος τη σπρώχνει και αυτή πέφτει ξανά στο έδαφος.

Ακολουθεί ο διάλογος όπως έχει καταγραφεί στο βίντεο:

Αστυνομικός: Εξαφανίσου!

Πολίτης: Εντάξει, εξαφανίζομαι

Αστ.: Κάνε γρήγορα! Εξαφανίσου είπα!

Πολ.: Καλά, εξαφανίζομαι, συγνώμη, συγνώμη. Δεν αντέχω αλλά…

Αστ.: Προχώρα, προχώρα!

Η σκηνή μαγνητοσκοπήθηκε στη Μασσαλία στη συνοικία Julliete κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, την ώρα που οι δυνάμεις τήρησης της τάξης επιχειρούσαν να διαλύσουν τους διαδηλωτές με δακρυγόνα και ξύλο.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Μασσαλίας, ισχυρίστηκε ότι διερευνά την υπόθεση και αναλύει την είδηση.

Αστυνομική πηγή, διαβεβαίωσε την εφημερίδα Le Monde πως είχε προηγηθεί της σκηνής, εντολή εκκένωσης της περιοχής και στη συνέχεια δόθηκε εντολή στα CRS να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Η ίδια αστυνομική πηγή ανέφερε πως «τίποτε και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δόγμα τήρησης της τάξης».

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σήμερα από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές επιλογές του νέου πρωθυπουργού, ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Είχε προηγηθεί η μεγαλειώδης κινητοποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε λίγο πολύ από ένα αυθόρμητο κάλεσμα στο διαδίκτυο και έφτασε να συγκεντρώνει 600.000 ανθρώπους στους δρόμους της Γαλλίας

Η κυβέρνηση κινητοποίησε 80.000 αστυνομικούς, drones και αύρες, με συγκρούσεις να ξεσπούν το απόγευμα στο Παρίσι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών και της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού, περισσότεροι από 500.000 διαδηλωτές διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία. 181 άτομα συνελήφθησαν. Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν.

Η πίεση στον νέο πρωθυπουργό

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, που ανέλαβε την πρωθυπουργία μόλις την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με κύμα οργής. Παρά τις προσπάθειές του να κατευνάσει τα πνεύματα με συμβολικές κινήσεις –όπως η μείωση των προνομίων πρώην υπουργών– η στενή του σχέση με τον Μακρόν τον καθιστά στόχο των διαδηλωτών.

Όπως σχολίασε μια φοιτήτρια στην πορεία του Παρισιού: «Ο Λεκορνί είναι απλώς ένας ακόμη άνθρωπος με κοστούμι που θα ακολουθήσει τη γραμμή Μακρόν».

Με πανό που έγραφαν «Φορολογήστε τους πλούσιους», συνδικάτα και φοιτητές ζητούν να στραφεί η κυβέρνηση σε εκείνους «που έχουν τα χρήματα», αντί να κόβει τις δαπάνες που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος.

Όπως είπε ένας εκπρόσωπος εργαζομένων στη βιομηχανία: «Εδώ και δεκαετίες πληρώνουμε για τους πλούσιους. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν εκείνοι».