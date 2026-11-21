Ένας θανατοποινίτης εκτελέστηκε στο Τέξας έπειτα από πάνω από μία ώρα ανεπιτυχών προσπαθειών, κατά τις οποίες ο καταδικασμένος φώναζε ότι πονούσε, σύμφωνα με μάρτυρες.

Ο Ρεϊνάλντο Ντενς, 70 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του κοσμηματοπώλη Τζάνος Σουτς, 53 ετών, το 1996, κατά τη διάρκεια ληστείας στο Χιούστον.

Εκτελέστηκε το βράδυ της Πέμπτης με ένεση πεντοβαρβιτάλης, της ίδιας ουσίας που χορηγήθηκε δύο φορές στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί, μια άλλη νότια πολιτεία, στην καταδικασμένη Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις.

Η άνευ προηγουμένου αποτυχία εκτέλεσης της Πάικ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης.

Ο πνευματικός σύμβουλος του Ντενς, ο αιδεσιμότατος Τζεφ Χουντ, ο οποίος ήταν παρών στις φυλακές του Χάντσβιλ, εξέφρασε την θλίψη του για μια «αποτυχημένη εκτέλεση».

Ο καταδικασμένος φώναξε από τον πόνο πολλές φορές. «Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί», δήλωσε ο Χουντ σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Σίγουρα όλοι τον ακούσαμε να λέει ότι πονάει», επιβεβαίωσε ο Σον Τιρ, εισαγγελέας της κομητείας Χάρις, στην οποία υπάγεται το Χιούστον, ισχυριζόμενος ότι η διαδικασία διήρκεσε «λίγο περισσότερο από δέκα λεπτά» από τη στιγμή που χορηγήθηκε η θανατηφόρα ένεση.

Ο Ντενς ανακηρύχθηκε νεκρός στις 19:08 τοπική ώρα περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της εκτέλεσης.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, η εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Αρχών του Τέξας, Αμάντα Ερνάντες, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η εκτέλεση ήταν «αποτυχημένη», υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

«Οι εγχύσεις έγιναν στις πιο βιώσιμες διαθέσιμες φλέβες, στο αριστερό του πόδι και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο καταδικασμένος είχε παραπονεθεί για πόνο σε περιοχές του σώματός του όπου δεν είχαν γίνει εγχύσεις και «πριν από οποιαδήποτε ένεση οποιασδήποτε ουσίας».

«Η χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος ξεκίνησε στις 18:52 και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 19:08», 16 λεπτά αργότερα, τόνισε.

Η δυσκολία στην εύρεση φλέβας για τη χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος είναι ένας από τους κύριους λόγους για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις εκτελέσεων με θανατηφόρα ένεση στη χώρα.

Συνολικά, 39 εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ την αρχή του έτους, όλες με θανατηφόρα ένεση.

Φωτογραφία: New York Post