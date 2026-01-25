Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε έξι επαρχίες της Τουρκίας, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, σχετικά με το πλοίο στο οποίο κατασχέθηκαν 10 τόνοι κοκαΐνης, στα ανοικτά των ακτών των Καναρίων Νήσων, στην Ισπανία.

Στις 7 Ιανουαρίου, οι ισπανικές Δυνάμεις Ασφαλείας διεξήγαγαν επιχείρηση στο πλοίο UNITED S, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα ανοικτά των Καναρίων Νήσων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν 10 τόνοι κοκαΐνης και συνελήφθησαν 13 μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων τέσσερις Τούρκοι πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya και Atanur Ateş, οι οποίοι εργάζονταν ως μέλη του πληρώματος του πλοίου, συνελήφθησαν στην Ισπανία.

Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία

Στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, κατασχέθηκαν όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ήταν καταχωρημένα στα ονόματα των υπόπτων Çetin Gören, Ahmed Almassrı και της εταιρείας United Shipping Ship Agency Industry and Trade Limited Company (Kamer Shipping), ακόμα και μετοχές εταιρειών και εταιρικών σχέσεων, καταθέσεις και επενδυτικοί λογαριασμοί σε Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνταν στην αγορά κρυπτονομισμάτων και σε χρηματιστήρια.

Οι Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassrı, Abdurrahman Khalleefah, Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz και Hasan Can συνελήφθησαν με την κατηγορία της «διακίνησης ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών» και της «σύστασης οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων».

Οι Ahmet Aslan και Mehmet Bülent Eymen αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό δικαστική εποπτεία.

Ποιος είναι ο «βαρόνος» της κοκαΐνης

Σύμφωνα με το GazetePencere, οι 10 τόνοι κοκαΐνης ανήκαν στον Τούρκο «βαρόνο» των ναρκωτικών, Çetin Gören.

Ο Gören είχε συλληφθεί και το 2020, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Βάλτος», η οποία είχε χαρακτηριστεί τότε ως «η μεγαλύτερη στην ιστορία της Δημοκρατίας». Δικάστηκε ως ιδρυτής και ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης και αφέθηκε ελεύθερος το 2022.

Δικάστηκε εκ νέου το 2024 και αθωώθηκε για δεύτερη φορά. Πιστεύεται ότι έχει σχέσεις με τη σερβική μαφία, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα.

Εκατοντάδες ύποπτοι σε ολόκληρη την Τουρκία

Σε συνέχεια της προαναφερόμενης έρευνας, οι τουρκικές Δυνάμεις Ασφαλείας πραγματοποίησαν αυτό που ο Υπουργός Εσωτερικών, Ali Yerlikaya, χαρακτήρισε ως «την πιο ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών», συλλαμβάνοντας περισσότερους από 600 υπόπτους σε μια νέα επιχείρηση που είχε ως επίκεντρο τη Σμύρνη.

«Πραγματοποιήσαμε την πιο εκτεταμένη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στην ιστορία της Δημοκρατίας», δήλωσε ο Ali Yerlikaya στους δημοσιογράφους στις 20 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την επιχείρηση.

Η επιχείρηση στόχευε κυρίως τους διακινητές ναρκωτικών που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους, τους οποίους ο Ali Yerlikaya χαρακτήρισε ως «στρατηγική ραχοκοκαλιά του εμπορίου ναρκωτικών».

Αν και η Σμύρνη ήταν το επίκεντρο, συντονισμένες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε 14 επαρχίες. Πριν από την επιχείρηση, η αστυνομία συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με τους διακινητές, ιδίως εκείνους που πωλούν ναρκωτικά σε νέους, σημείωσε ο υπουργός.

«Σε διάστημα σχεδόν τεσσάρων μηνών, οι ομάδες μας εντόπισαν με ακρίβεια πού πήγαιναν οι ύποπτοι, με ποιον επικοινωνούσαν και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για τη διανομή του “δηλητηρίου”», είπε ο Ali Yerlikaya.

Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιδρομές σε προκαθορισμένες διευθύνσεις. Συνολικά συνελήφθησαν 641 ύποπτοι.

Ο Ali Yerlikaya εξέφρασε την άποψη ότι η καταπολέμηση των ναρκωτικών δεν είναι απλώς θέμα εσωτερικής ασφάλειας, αλλά μέρος ενός ευρύτερου αγώνα για την παγκόσμια ασφάλεια.