Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αποστολής Ιορδανικών δυνάμεων στη Γάζα, εκφράζοντας σοκ για την καταστροφή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος και αμφιβολίες για το κατά πόσο η διεθνής κοινότητα μπορεί ή θέλει να επιβάλει την ειρήνη.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο BBC Panorama, ο Ιορδανός μονάρχης σχολίασε το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει ανάπτυξη αραβικών και διεθνών δυνάμεων σταθεροποίησης στη Γάζα, υπό την καθοδήγηση και εμπειρία της Ιορδανίας και της Αιγύπτου. Οι δυνάμεις αυτές θα εκπαιδεύουν και θα στηρίζουν τις παλαιστινιακές αστυνομικές μονάδες, μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παράδοση της διοίκησης της περιοχής.

«Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αποστολή αυτών των δυνάμεων. Αν είναι ειρηνευτική, υπάρχει ελπίδα. Αν όμως αφορά την επιβολή της ειρήνης, καμία χώρα δεν θα θέλει να εμπλακεί», δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντάλα».

Τόνισε ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι διατεθειμένες να εκπαιδεύσουν μαζικά παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, όμως προειδοποίησε πως η παρουσία ενόπλων ξένων στρατιωτών στη Γάζα «δεν είναι βιώσιμη λύση».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στείλει Ιορδανικά στρατεύματα, καθώς η χώρα του «είναι πολύ κοντά πολιτικά» με το παλαιστινιακό ζήτημα, περισσότεροι από τους μισούς Ιορδανούς είναι παλαιστινιακής καταγωγής, ενώ 2,3 εκατομμύρια πρόσφυγες ζουν στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τη Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της να αποσυρθεί από την πολιτική εξουσία, απάντησε: «Δεν το γνωρίζω, αλλά η Αίγυπτος και το Κατάρ είναι αισιόδοξοι ότι θα τηρήσει τη συμφωνία».

Ο βασιλιάς περιέγραψε με συγκίνηση τις εικόνες από τις πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας πάνω από τη Γάζα. «Η καταστροφή που είδα ήταν σοκαριστική. Το πώς αφήσαμε, ως διεθνής κοινότητα, να συμβεί αυτό είναι απίστευτο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να στηρίξει την απομάκρυνση 2.000 παιδιών από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη. Μέχρι σήμερα, 253 παιδιά έχουν μεταφερθεί στην Ιορδανία και πάνω από 5.000 συνολικά έχουν βρει περίθαλψη σε Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ.

Ωστόσο, περισσότεροι από 15.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 3.000 παιδιά, εξακολουθούν να περιμένουν άδεια εξόδου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στην ίδια εκπομπή, η βασίλισσα Ράνια επέκρινε με δριμύτητα τη διεθνή κοινότητα για την «αδράνειά» της απέναντι σε δύο χρόνια πολέμου.

«Ξέρετε πώς είναι να είσαι γονιός και να βλέπεις τα παιδιά σου να υποφέρουν, να λιμοκτονούν, να τρέμουν από φόβο, ενώ ο κόσμος απλώς παρακολουθεί; Αυτός ο εφιάλτης είναι η καθημερινότητα των Παλαιστινίων τα τελευταία δύο χρόνια», είπε συγκινημένη.

Η βασίλισσα, παλαιστινιακής καταγωγής, επαίνεσε τον πρόεδρο Τραμπ για τον ρόλο του στην επίτευξη της εκεχειρίας, λέγοντας ότι «χρησιμοποίησε πραγματικά τη διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική επιρροή των ΗΠΑ για να πιέσει το Ισραήλ».

«Προς τιμήν του, ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος εδώ και χρόνια, που άσκησε ουσιαστική πίεση στο Ισραήλ. Κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου να δεχθεί εκεχειρία», υπογράμμισε.

Παρά τη συνεχιζόμενη βία, η βασίλισσα Ράνια δήλωσε πως η ελπίδα για ειρήνη «δεν είναι αφέλεια, αλλά πράξη ανυπακοής».

«Η ελπίδα είναι δύσκολη, βαριά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που δεν προδίδει την ανθρωπιά μας ούτε τον αγώνα των Παλαιστινίων», κατέληξε.

Πηγή: BBC Panorama