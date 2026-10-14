Η Θέουτα και η Μελίγια είναι αναπόσπαστο» τμήμα της Ισπανίας και η κυριαρχία της Μαδρίτης σε αυτούς τους δύο θύλακες στη βόρεια Αφρική, που διεκδικούνται από το Μαρόκο, είναι «αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε που πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην περιοχή, την πρώτη του αφότου ανήλθε στον θρόνο, το 2014.

«Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη βούληση και την ευθύνη να διατηρούν σχέσεις καλής γειτονίας με το Βασίλειο του Μαρόκου», τόνισε σε ομιλία του, δυόμισι μήνες μετά τη μεταναστευτική κρίση που συγκλόνισε το καλοκαίρι τη Θέουτα, θέτοντας σε δοκιμασία τους δεσμούς της Μαδρίτης με το Ραμπάτ.

Ο Φελίπε υπερασπίστηκε την «αδιαμφισβήτητη» κυριαρχία της Ισπανίας επί της Θέουτα κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής επίσκεψης όπου έγινε δεκτός με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα από το ενθουσιώδες πλήθος. «Η Θέουτα και η Μελίγια είναι αναπόσπαστες» από την Ισπανία, δήλωσε, κρίνοντας «αδιαπραγμάτευτη» την «κυριαρχία» της Μαδρίτης σε αυτούς τους δύο θύλακες. «Απέναντι σε κάθε κίνδυνο, καθήκον μας είναι να τους υπερασπιστούμε», τόνισε εμφατικά.

Το 2007, η επίσκεψη του πατέρα του, πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος, στη Θέουτα είχε προκαλέσει διπλωματική κρίση με το Μαρόκο.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η σύζυγός του βασίλισσα Λετίθια απότισαν φόρο τιμής, στο μουσουλμανικό νεκροταφείο Σίντε Εμπαρέκ, στους περίπου εκατό μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη Θέουτα, οι περισσότεροι κολυμπώντας, στις 30 και 31 Ιουλίου. Στις επιτύμβιες στήλες δεν αναγράφονται ονόματα, παρά μόνο αριθμοί, αφού τα θύματα ουδέποτε αναγνωρίστηκαν. Το βασιλικό ζεύγος συνοδευόταν από τους θρησκευτικούς ηγέτες της εβραϊκής, της ινδουιστικής, της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας της Θέουτα.

Οι περισσότεροι από τους 70.000 μετανάστες που έφτασαν στον θύλακα εκείνες τις ημέρες έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα, κάτοικοι της οποίας δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι το κράτος «τους εγκατέλειψε».

«Δεν είστε μόνοι και δεν θα μείνετε μόνοι» τους διαβεβαίωσε ο Φελίπε, παραδεχόμενος ότι η Θέουτα αντιμετωπίζει «μια δύσκολη πρόκληση».

Το βασιλικό ζεύγος ξεκίνησε την επίσκεψή του χθες το μεσημέρι, μπροστά σε μια θάλασσα από σημαίες της Ισπανίας και της Θέουτα. Φελίπε και Λετίθια πόζαραν για φωτογραφίες με τους κατοίκους που είχαν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από το δημαρχείο και τους επευφημούσαν. Οι σκηνές αυτές επαναλήφθηκαν σε κάθε σταθμό της περιοδείας τους στον θύλακα. «Είμαι Ισπανός, Ισπανός, Ισπανός», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στο πλήθος.

Η παρουσία τους υπενθυμίζει «ότι η Θέουτα είναι ισπανική και ότι είμαστε Ισπανοί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια 33χρονη πωλήτρια, η Καρίμα Μοχάμεντ. «Ήταν χαρά και τιμή να σφίξουμε το χέρι (του βασιλιά). Του είπαμε όλοι: “Μην μας ξεχνάτε” και εκείνος απάντησε: “Όχι, δεν σας ξεχνάμε”», διηγείται από την πλευρά της η Κριστίνα Καράσκο, μια 50χρονη δημόσια υπάλληλος.

Σήμερα Τετάρτη ο βασιλιάς και η σύζυγός του θα επισκεφθούν τη Μελίγια, που απέχει 370 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θέουτα.