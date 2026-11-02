Την απόλυτη θέση του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή διατύπωσε ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, συνδέοντας ευθέως τη διαρκή ειρήνη με τη δίκαιη επίλυση των ιστορικών διεκδικήσεων.

Πιοσυγκεκριμένα μιλώντας από το βήμα του κοινοβουλίου, ο Ιορδανός μονάρχης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας του παλαιστινιακού λαού ως βασική προϋπόθεση για την εκτόνωση των εντάσεων.

Στην τοποθέτησή του, ο βασιλιάς Αμπντάλα ξεκαθάρισε πως καμία μορφή ασφάλειας δεν μπορεί να εδραιωθεί ουσιαστικά στην ευρύτερη περιοχή, όσο τα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων στα εδάφη τους παραμένουν ανεκπλήρωτα ή παραβιάζονται.

“Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα στην περιοχή μας χωρίς τον σεβασμό στο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στα εδάφη του. Οι επεκτατικές βλέψεις του Ισραήλ παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον και τις ελπίδες στην περιοχή”, δήλωσε ο μονάρχης, καθώς το εβραϊκό κράτος αναμένεται να αποκτήσει νέα κυβέρνηση.

Η Ιορδανία τάσσεται επί μακρόν υπέρ μιας λύσης δύο κρατών και υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ το 1994.

“Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να τεθεί τέλος στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί από το Ισραήλ, η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται στη Γάζα, όπως και οι αδιάκοπες επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη”, πρόσθεσε ο Αμπντάλα Β’.

Η ομιλία αυτή γίνεται λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, στις οποίες το μπλοκ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ήρθε πρώτο χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών εδρών.

Ο Ιορδανός βασιλιάς μιλούσε επίσης καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το τέλος της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Χεβρώνα, που ανάγκασε τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο στρατός είχε εισέλθει πριν από δέκα ημέρες στην πόλη, τη μεγαλύτερη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έπειτα από φονική επίθεση σε σημείο ελέγχου που κόστισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.