Η είδηση στις αρχές της εβδομάδας ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο «παγώνει» την κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο κάνει το γύρο του διαδικτύου και σε χρόνο «ντε τε» εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μέσα σε λίγα λεπτά καταφθάνουν οι πρώτες ευχές για γρήγορη ανάρρωση στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και σε λίγες ώρες «πλημμυρίζει» το γραφείο του βρετανού μονάρχη με μηνύματα συμπαράστασης, από κάθε μεριά της γης.

Παράλληλα, εξακολουθεί να αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό η ακριβής κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Οι αναλύσεις των μέσων ενημέρωσης για τι μέλλει γενέσθαι δίνουν και παίρνουν.

Οι περισσότερες από αυτές σημειώνουν πως 17 μήνες μετά την ενθρόνιση του βασιλιά, η βασιλική οικογένεια βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν είναι μόνο οι αρρώστιες, που τη μαστίζουν αλλά και το ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέλη της οικογένειας για να καλύψουν τις αυξημένες υποχρεώσεις του παλατιού.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κόσμος, με αρκετούς πολίτες, κυρίως μεγαλύτερους σε ηλικία, να θυμούνται την ιστορία του παππού του βασιλιά, Γεώργιου ΣΤ’, ο οποίος σε ηλικία 56 ετών πέθανε από καρκίνο των πνευμόνων.

Η ειδοποιός διαφορά του 1952 με το σήμερα είναι ότι ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να δημοσιοποιήσει την κατάσταση της υγεία του. Πράξη εντελώς αντίθετη με τα είθισται του παλατιού.

Αλλά ο ίδιος όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του είχε δηλώσει πως αυτή την μυστικοπάθεια ήθελε να την αλλάξει.

Και έκανε πράξη τη δέσμευση του, έχοντας μάλιστα πολύ θετικό αντίκτυπο. Όχι μόνο γιατί έδειξε μεγαλύτερη εξωστρέφεια, κάτι που εκτιμήθηκε από το λαό, αλλά και γιατί πέτυχε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για θέματα υγείας.

Είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοποίηση της επέμβασης του στο προστάτη που προηγήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 240%, οι αναζητήσεις για σχετικά θέματα στο διαδίκτυο.

Ήταν τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου που ο βασιλιάς Κάρολος το βράδυ Σαββάτου (10/2) εξέδωσε ευχαριστήριο μήνυμα.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και τις ευχές που έλαβα τις τελευταίες ημέρες», λέει μεταξύ άλλων, τονίζοντας παράλληλα πως «όπως θα γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο, τέτοιες ευγενικές σκέψεις είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά και ενθάρρυνση». Σημειώνει επίσης ότι για τον ίδιο είναι «εξίσου ενθαρρυντικό να μαθαίνει πως η δημοσιοποίηση της δικής» του «διάγνωσης βοήθησε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και την προώθηση του έργου των οργανισμών που στηρίζουν τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο δια βίου θαυμασμός μου για την ακούραστη φροντίδα και την αφοσίωσή τους είναι ακόμη μεγαλύτερος μετά την προσωπική μου εμπειρία», καταλήγει ο βασιλιάς Κάρολος στο ευχαριστήριο μήνυμα του.

A thank you message from His Majesty The King.

Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024