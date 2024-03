Τη θεία λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών παρακολούθησε σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου στο Ουίνδσορ ο βασιλιάς Κάρολος, όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σημερινή παρουσία του βασιλιά Καρόλου στην εκκλησία αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

King Charles and Queen Camilla arrive at St George’s Chapel for the Easter service.

