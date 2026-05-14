Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ανακοίνωσε την Πέμπτη (15/5), ο βουλευτής των Εργατικών Τζος Σίμονς, ώστε να δώσει στον Δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ την ευκαιρία να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ.

«Σήμερα, θέτω σε πρώτο πλάνο τον λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Κάνω στην άκρη ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί για να επανεκλεγεί στο Κοινοβούλιο και, εάν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει απεγνωσμένα ανάγκη η χώρα μας».

For decades, Westminster has overseen the managed decline of towns like mine. We have talked big, then acted small, stuck in a politics of incrementalism that cannot meet the moment. We have lost the trust of those our party was built to serve. It is my unwavering belief that… — Josh Simons MP (@joshsimonsmp) May 14, 2026

Ο Δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα ζητήσω την άδεια της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής (NEC)» ώστε να κατέβω υποψήφιος στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ».

«Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να επιτευχθεί από το Μείζον Μάντσεστερ. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αλλαγή σε εθνικό επίπεδο, ώστε η καθημερινότητά μας να ξαναγίνει πιο ανεκτή οικονομικά. Για αυτόν τον λόγο ζητώ τώρα τη στήριξη των πολιτών για να επιστρέψω στο κοινοβούλιο: για να φέρω την αλλαγή που πετύχαμε στο Μείζον Μάντσεστερ και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο» ανέφερε.

I can confirm that I will be requesting the permission of the NEC to stand in the Makerfield by-election. I grew up in this area and have lived here for 25 years. I care deeply about it and its people. I know they have been let down by national politics. Ten years ago, I… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) May 14, 2026

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Σίμονς δεν μπορεί να παραχωρήσει την έδρα του στον Μπέρναμ. Θα πρέπει να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές για την αντικατάστασή του, με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων. Το 2024 είχε κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά 5.399 ψήφων από τον υποψήφιο του εθνικιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Έκτοτε, η δημοτικότητα του Reform έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που σημαίνει ότι η μάχη για την έδρα μπορεί να αποδειχθεί αμφίρροπη.

Ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ, είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός των Εργατικών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, αναγκαία προϋπόθεση για να διατελέσει κανείς αρχηγός της κυβέρνησης είναι να είναι εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων.