Το Βατικανό άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τη φάτνη στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Το έλατο προέρχεται από τη Μπρεσανόνε, τη βορειότερη περιοχή της Ιταλίας, ενώ η φάτνη δημιουργήθηκε από τεχνίτες της νότιας επισκοπής Nocera Inferiore-Sarno.

«Αντιπροσωπεύει την εικόνα αυτής της Γέννησης σε μια σύγχρονη προοπτική, όπου δίπλα μας βρίσκονται άγιοι και άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για τη γη μας, και τα σημάδια της πίστης μας στη λαϊκή και θρησκευτική παράδοση», εξήγησε ο πατέρας Andrea Amato της Nocera Superiore.