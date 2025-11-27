Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Όπως αναφέρουν Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης θα στηθεί επίσης και μια φάτνη η οποία θα έρθει από την επαρχία του Σαλέρνο.

Το έλατο ύψους περίπου 27 μέτρων συλλέχθηκε από την αλπική κοιλάδα Ultimo στην επαρχία Bolzano, Trentino-Alto Adige, και δωρίζεται από τους δήμους Lagundo και Ultimo.

«Η κοπή του δέντρου», σημείωσε ο Επίσκοπος του Bolzano-Bressanone, Monsignor Ivo Muser, «δεν είναι μια ασέβεια, αλλά καρπός συνετής διαχείρισης των δασών, όπου η συγκομιδή αποτελεί μέρος μιας ενεργητικής προσέγγισης που διασφαλίζει την υγεία του δάσους και παρακολουθεί την ανάπτυξή του».

