Συγκίνηση και βαθιά κατάνυξη επικράτησαν σήμερα στη Ρώμη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς εκατοντάδες προσκυνητές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Πιστοί από όλο τον κόσμο προσευχήθηκαν μπροστά στον λιτό τάφο του στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, ο οποίος φέρει μόνο την επιγραφή «Franciscus», το όνομά του στα λατινικά. Την ίδια ώρα, ο διάδοχός του, Πάπας Λέων ΙΔ΄, απέτισε φόρο τιμής, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «έδωσε τόσα πολλά» στην Εκκλησία.

«Δεν είναι θλίψη, είναι ευγνωμοσύνη για όλα όσα έκανε για εμένα και την οικογένειά μου», δήλωσε η 69χρονη Λάουρα Τονέλι, περιγράφοντας τον εκλιπόντα ποντίφικα ως «πατέρα που σε διορθώνει, χωρίς ποτέ να σε κρίνει».

Ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε στις 21 Απριλίου 2025, τη Δευτέρα του Πάσχα, σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από 12 χρόνια στο τιμόνι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την οποία καθοδήγησε από τον Μάρτιο του 2013. Παρά τον θάνατό του, η απήχησή του παραμένει ισχυρή, όπως αποδεικνύουν οι καθημερινές ουρές πιστών και τουριστών που επισκέπτονται τον τάφο του.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση, με προσκυνητές να γονατίζουν και να αφήνουν λουλούδια στο μνήμα, δίπλα στο λευκό τριαντάφυλλο που τοποθετούν καθημερινά οι εργαζόμενοι της βασιλικής.