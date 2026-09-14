Σε μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολικό και οικονομικό βάρος προχώρησε το Βατικανό. Πιο συγκεκριμένα τίθεται σε ισχύ η κατάργηση της περικοπής του 10% στους μισθούς των καρδιναλίων.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Πάπας Λέων, βάζοντας τέλος στο μέτρο λιτότητας που επηρέαζε τα ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της Ρωμαϊκής Κουρίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή στο προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς για τα μέλη του Κολεγίου των Καρδιναλίων, τα οποία έβλεπαν τις αποδοχές τους μειωμένες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Με τον τρόπο αυτό, την ημέρα των εβδομηκοστών πρώτων γενεθλίων του, ο ποντίφικας αποφάσισε την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν την πανδημία κορονοϊού.

Η σχετική περικοπή του 10% ειχε αποφασιστεί από τον μακαριστό πάπα Φραγκίσκο τον Μάρτιο του 2021, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει στα ταμεία της Αγίας Έδρας, εξαιτίας της πανδημίας.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των καρδιναλίων υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ. Ο πάπας Λέων, παράλληλα, όρισε ότι καταργείται και η περικοπή του 8% στους μισθούς των υπαλλήλων του Βατικανού οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ, επίσης, πριν πεντέμισι χρόνια.