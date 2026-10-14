Η υπηρεσία τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (13/10) ότι «η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ’πέτυχε και δεν υπήρξαν επιπλοκές».

«Για να είναι ολοκληρωμένη η επέμβαση, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα με την βοήθεια ενδοσκοπικής τεχνικής. Η άμεση ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την διάγνωση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος, κάτι το οποίο οι γιατροί υποπτεύονταν και από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τις περασμένες ημέρες», πρόσθεσε η Αγία Έδρα.

Η επέμβαση διήρκεσε 90 λεπτά αν και, συνολικά, ο Ποντίφικας παρέμεινε στο χειρουργείο περίπου τρεις ώρες. Λίγο πριν μεταφερθεί στο δωμάτιό του, στο τελευταίο όροφο της καθολικής πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο Πάπας Λέων ζήτησε να του δοθεί βραδινό φαγητό.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου ο Ποντίφικας εισήχθη χθες το μεσημέρι. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την επέμβαση ήταν ο γνωστός Ιταλός καθηγητής και χειρουργός θώρακος Στέφανο Μαργκαριτόρα.