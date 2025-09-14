Όσοι παρευρέθησαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, το βράδυ του Σαββάτου, (13/9), έζησαν μια μοναδική μουσική και εικαστική εμπειρία κατά τη διάρκεια της συναυλίας Grace for the World.

Το μεγάλο φινάλε της εκδήλωσης κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό εναέριο θέαμα: 3.500 drones σχημάτισαν στον ουρανό το πρόσωπο του Πάπα Φραγκίσκου, την ώρα που στη σκηνή ακούγονταν οι νότες του Amazing Grace, σε ερμηνεία του Ιταλού τενόρου Andrea Bocelli και του Αμερικανού ράπερ Jelly Roll.

The most extraordinary drone display over the Vatican – including an image of Pope Francis for which the crowd went wild pic.twitter.com/x9kgF5kpXp — James Longman (@JamesAALongman) September 13, 2025

Η συγκινητική αυτή στιγμή λειτούργησε ως φόρος τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, παρά το γεγονός ότι ο ποντίφικας, Λέων ΙΔ΄ δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως.

Σε μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες, τόνισε την ανάγκη για ειρήνη, καταδικάζοντας τους πολέμους και τις παγκόσμιες διαιρέσεις:

This was possibly the most beautiful thing I have ever seen https://t.co/1Qs5duwUcT pic.twitter.com/lw9dzDUw9b — Liv Boeree (@Liv_Boeree) September 14, 2025

«Ο κόσμος είναι σημαδεμένος από συγκρούσεις και διχασμούς. Εσείς, ενώνεστε με ένα γενναίο και ηχηρό “όχι” στον πόλεμο, και “ναι” στην αδελφοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.