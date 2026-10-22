Η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε απόψε ότι βάσει των αποτελεσμάτων της νέας βιοψίας η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ την περασμένη εβδομάδα, οι θεράποντες γιατροί δεν κρίνουν αναγκαίες περαιτέρω θεραπείες.

Επιβεβαιώνεται ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα με σαφή όρια.

Ο Πάπας Λέοντας είχε επιστρέψει στο Βατικανό το προηγούμενο Σάββατο, τέσσερις ημέρες μετά την αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονά του.