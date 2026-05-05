Τη σταθερή προσήλωση του Ποντίφικα στο κήρυγμα της ειρήνης και του Ευαγγελίου υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, απαντώντας στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο δηλώσεών του προς τους δημοσιογράφους, ο Καρδινάλιος Παρολίν κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του Προέδρου των ΗΠΑ προς το πρόσωπο του Πάπα. Ο Παρολίν ξεκαθάρισε ότι η γραμμή του Βατικανού παραμένει αμετάβλητη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Πάπας συνεχίζει να ακολουθεί τον δρόμο του, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος».

Ο Καρδινάλιος τόνισε ότι η απάντηση του Πάπα Λέοντα στις προκλήσεις είναι ξεκάθαρα χριστιανική, επισημαίνοντας ότι ο Ποντίφικας επιτελεί τον ρόλο που απαιτεί το αξίωμά του, ανεξάρτητα από το αν η γραμμή αυτή είναι αρεστή σε όλους.

Αναφορικά με το αν θα υπάρξει επίσημη απάντηση από τον ίδιο τον Άγιο Πατέρα, ο Παρολίν εμφανίστηκε επιφυλακτικός, εξηγώντας ότι οι προηγούμενες τοποθετήσεις του Πάπα έγιναν σε συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας με τον Τύπο.

«Δεν ξέρω αν ο Άγιος Πατέρας θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει, αλλά η γραμμή παραμένει η ίδια», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως η αποστολή του Βατικανού παραμένει επικεντρωμένη στη διεθνή συμφιλίωση, ακόμη και όταν αυτή δεν συμπλέει με τις πολιτικές κατευθύνσεις άλλων ηγετών.