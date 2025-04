Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έγινε δεκτό αργά το απόγευμα της Τετάρτης (9/4) από τον πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό. Πρόκειται για επίσκεψη «εκτός προγράμματος», δεδομένου ότι τις περασμένες ημέρες είχε ανακοινωθεί ότι ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος αναρρώνει μετά από μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, δεν επρόκειτο να έχει συνάντηση με το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.

