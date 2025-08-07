Η Αστυνομία του Κράτους της Βαυαρίας συνέλαβε τρία άτομα, τα οποία θεωρείται ότι ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «Πολιτών του Ράιχ», γύρω από τον Ερρίκο ΙΓ΄, Πρίγκιπα Ρόις.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για το σχεδιασμό βίαιης ανατροπής της κρατικής τάξης.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στη Βαυαρία, τη Σαξονία και τη Θουριγγία, και η Κρατική Εγκληματολογική Αστυνομία (LKA), υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Μονάχου, ερευνά έξι άτομα από αυτήν την ομάδα.

Εντατική εκπαίδευση σε σκοποβολή

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σκοποβολής με όπλα, σε πρώην στρατιωτικό σκοπευτήριο της Bundeswehr, το 2022, για την προετοιμασία ενδεχόμενης επίθεσης στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της LKA, οι ύποπτοι είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 40 έως 61 ετών, και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τους τρεις από αυτούς.

Κατά η διάρκεια των ερευνών η αστυνομία προέβη σε κατάσχεση αντικειμένων που παραβιάζουν το Νόμο περί Όπλων.

Η δίκη για την ομάδα των Πολιτών του Ράιχ, με επικεφαλής τον Ερρίκο ΙΓ΄, διεξάγεται αυτήν τη χρονική περίοδο στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο.

Τρεις δίκες σε εξέλιξη για την Ομάδα των Πολιτών του Ράιχ

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατηγορεί τους εννέα κατηγορούμενους για συμμετοχή ή υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, με σκοπό την ανατροπή της γερμανικής κυβέρνησης και την «αντικατάστασή» της με το δικό τους πολιτικό σύστημα.

Η ομάδα φέρεται να σχεδίασε πραξικόπημα το 2021, το οποίο θα αποσταθεροποιούσε το γερμανικό κράτος.

Η Ομάδα των Πολιτών του Ράιχ

Η ομάδα «Πολίτες του Ράιχ» (Reichsbürger) είναι ένα ριζοσπαστικό κίνημα που έχει τις ρίζες του στη Γερμανία και εμφανίστηκε στα τέλη του 20ού αιώνα.

Ιδρύθηκε επίσημα έχοντας ως κύριο ιδεολογικό άξονα ότι το Γερμανικό κράτος μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (δηλαδή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) δεν είναι νόμιμο και ότι το Γερμανικό Ράιχ συνεχίζει να υφίσταται, έχοντας την ηγεσία του αυτοαποκαλούμενου «Πρίγκιπα» ή άλλων ηγετών που αμφισβητούν την κρατική εξουσία της Γερμανίας.

Η ιδεολογία τους περιλαμβάνει τον ακραίο εθνικισμό, την άρνηση του ισχύοντος πολιτικού συστήματος και την αντίθεση στις διεθνείς συμφωνίες και Οργανισμούς όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ.

Αρνούνται τη συμμετοχή τους σε φορολογικές υποχρεώσεις

Πολλά από τα μέλη αυτής της ομάδας αρνούνται να πληρώνουν φόρους, αμφισβητούν τη νομιμότητα των δικαστηρίων και επιδιώκουν την αποκατάσταση της «αυθεντικής» γερμανικής κυριαρχίας όπως την αντιλαμβάνονται.

Η ομάδα αυτή έχει συνδεθεί με διάφορους ακτιβισμούς, και κάποιες από τις ενέργειές της στοχεύουν σε κατάληψη δημοσίων κτηρίων και κατάλυση κυβερνητικών θεσμών.

Ωστόσο, η βία και οι στρατιωτικές προετοιμασίες, όπως η πρόσφατη εκπαίδευση στη σκοποβολή, δείχνουν πως η ομάδα μπορεί να προχωρήσει σε επικίνδυνες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της.