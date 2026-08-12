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Ως σημαντικό βήμα προόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, χαρακτήρισε το Βέλγιο την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή.

«Το Βέλγιο αντιτίθεται στη θανατική ποινή, πάντα και παντού», έγραψε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό (φωτό).

Ο Βέλγος υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του εργάζεται εδώ και χρόνια για την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Λιβάνου «ένα ισχυρό βήμα προς τα εμπρός για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «σημαντικό παράδειγμα για την περιοχή».

Την Τρίτη το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε νόμο για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Η σχετική απόφαση ελήφθη με την πλειοψηφία των 128 μελών της Βουλής να τάσσεται υπέρ της κατάργησης της εσχάτης των ποινών. Εξαίρεση αποτέλεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Χεζμπολάχ, η οποία δεν υποστήριξε την αλλαγή.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το κείμενο, ο Λίβανος γίνεται η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που καταργεί τη θανατική ποινή.

«Η σημερινή θαρραλέα απόφαση δείχνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η πρόοδος είναι δυνατή», πρόσθεσε ο Πρεβό.

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