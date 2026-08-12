Ως σημαντικό βήμα προόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, χαρακτήρισε το Βέλγιο την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή.

«Το Βέλγιο αντιτίθεται στη θανατική ποινή, πάντα και παντού», έγραψε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό (φωτό).

Ο Βέλγος υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του εργάζεται εδώ και χρόνια για την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Λιβάνου «ένα ισχυρό βήμα προς τα εμπρός για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «σημαντικό παράδειγμα για την περιοχή».

🇱🇧 (EN/FR) I strongly welcome the Lebanese Parliament’s historic decision to abolish the death penalty. Belgium opposes the death penalty always and everywhere. We have long worked for its universal abolition, and Lebanon’s decision is a powerful step forward for human rights… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) August 11, 2026

Την Τρίτη το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε νόμο για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Η σχετική απόφαση ελήφθη με την πλειοψηφία των 128 μελών της Βουλής να τάσσεται υπέρ της κατάργησης της εσχάτης των ποινών. Εξαίρεση αποτέλεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Χεζμπολάχ, η οποία δεν υποστήριξε την αλλαγή.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το κείμενο, ο Λίβανος γίνεται η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που καταργεί τη θανατική ποινή.

«Η σημερινή θαρραλέα απόφαση δείχνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η πρόοδος είναι δυνατή», πρόσθεσε ο Πρεβό.