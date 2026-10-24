Ένταση σημειώθηκε σήμερα στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια νέας αντικυβερνητικής κινητοποίησης με επίκεντρο την κατάσταση στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού εναντίον ομάδων διαδηλωτών.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, συγκεντρώθηκαν για ακόμη μία φορά συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες.

Οι συμμετέχοντες ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία και βελτίωση των συνθηκών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν υπέρμετρη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Συγκρούσεις στις Βρυξέλλες

Η ένταση κορυφώθηκε σε σημεία της βελγικής πρωτεύουσας, όταν ομάδες διαδηλωτών και αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters, σε ένα από τα περιστατικά, διαδηλωτές άρχισαν να τρέχουν όταν αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν προς το μέρος τους.

Ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ενώ, σύμφωνα με τη μαρτυρία, αστυνομικοί φέρονται να κλότσησαν έναν από τους διαδηλωτές.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Επιχείρησαν να ανάψουν φωτιά με ποδήλατα και πατίνια

Σε άλλο σημείο της κινητοποίησης, ομάδα διαδηλωτών συγκέντρωσε πινακίδες οδικής σήμανσης και διάφορα αντικείμενα πάνω σε σωρό από ενοικιαζόμενα ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στον σωρό, αυξάνοντας την ένταση στο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν, ενώ σε διαφορετικό επεισόδιο έγινε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλυθεί ομάδα διαδηλωτών.

Συνεχίζονται εδώ και μήνες οι κινητοποιήσεις

Οι σημερινές συγκρούσεις αποτελούν συνέχεια ενός κύκλου διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στο Βέλγιο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τις συνθήκες στα σχολεία και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, οργανώσεις και συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έχουν επανειλημμένα ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετωπίζει τις συγκεντρώσεις.

Μικρότερης έκτασης τα επεισόδια

Παρά τις εικόνες έντασης, τα σημερινά επεισόδια ήταν περιορισμένης κλίμακας σε σύγκριση με τις σοβαρότερες ταραχές που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα τόσο στο Βέλγιο, όσο και στη γειτονική Γαλλία.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και η δυσαρέσκεια γύρω από την κατάσταση στην Παιδεία εξακολουθεί να οδηγεί νεαρούς διαδηλωτές στους δρόμους.