Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (23/3) στην Αμβέρσα του Βελγίου μετά την πυρπόληση ενός αυτοκινήτου στην εβραϊκή συνοικία της πόλης, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, ανακοίνωσε σήμερα 24 Μαρτίου η εισαγγελία της Αμβέρσας.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας «εξετάζονται όλα τα στοιχεία», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο AFP.

Οι ερευνητές δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να πουν εάν η εβραϊκή κοινότητα ήταν συγκεκριμένα στόχος αυτής της εμπρηστικής επίθεσης, όπως συνέβη πρόσφατα όταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ζημιές σε συναγωγή στη Λιέγη.

​​Η έκρηξη στη Λιέγη στις 9 Μαρτίου δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά ακολούθησαν δύο παρόμοια περιστατικά στις 13 και 14 Μαρτίου στην Ολλανδία, και τα δύο με στόχο χώρους της εβραϊκής κοινότητας.

Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει φέρει το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμέτωπους για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες. Όσον αφορά την έκρηξη στη Λιέγη, η ομοσπονδιακή εισαγγελία, η οποία χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας, δήλωσε τρεις ημέρες μετά το συμβάν ότι ανέλυε ένα πιθανόν τζιχαντιστικό βίντεο στο οποίο γίνεται ανάληψη της ευθύνης.

Η βελγική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει την επιτήρηση των εβραϊκών χώρων σε όλη τη χώρα, αναπτύσσοντας στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη της αστυνομίας. Το μέτρο ισχύει από τη Δευτέρα, αρχικά γύρω από συναγωγές, σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Αμβέρσα και τις Βρυξέλλες.